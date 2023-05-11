Дрон-разведчик с камерой нашли в поле под Джанкоем в Крыму

Беспилотник с камерой рухнул в поле под Джанкоем в Крыму. Предположительно, это был дрон-разведчик, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, дрон нашли примерно в пяти километрах от села Рысаково. Взрывных устройств не обнаружили, но в БПЛА была вмонтирована видеокамера. Пострадавших в результате инцидента нет.