Дрон-разведчик с камерой нашли в поле под Джанкоем в Крыму
Беспилотник с камерой упал в поле в районе Джанкоя в Крыму
Беспилотник с камерой рухнул в поле под Джанкоем в Крыму. Предположительно, это был дрон-разведчик, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, дрон нашли примерно в пяти километрах от села Рысаково. Взрывных устройств не обнаружили, но в БПЛА была вмонтирована видеокамера. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Брянской области. Инцидент произошёл в городе Стародубе, никто не пострадал.
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