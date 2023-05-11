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11 мая, 06:47

Дрон-разведчик с камерой нашли в поле под Джанкоем в Крыму

Беспилотник с камерой упал в поле в районе Джанкоя в Крыму

Беспилотник с камерой рухнул в поле под Джанкоем в Крыму. Предположительно, это был дрон-разведчик, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, дрон нашли примерно в пяти километрах от села Рысаково. Взрывных устройств не обнаружили, но в БПЛА была вмонтирована видеокамера. Пострадавших в результате инцидента нет.

Самодельный дрон ВСУ из трубы и фурнитуры рухнул на трассу под Курском

Самодельный дрон ВСУ из трубы и фурнитуры рухнул на трассу под Курском

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Брянской области. Инцидент произошёл в городе Стародубе, никто не пострадал.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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