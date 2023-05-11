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11 мая, 05:30

Самодельный дрон ВСУ из трубы и фурнитуры рухнул на трассу под Курском

Дрон ВСУ из трубы и фурнитуры упал на трассу в Железногорске Курской области

Беспилотник из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры упал в городе Железногорске Курской области. Как пишет SHOT, ВСУ смастерили дрон из подручных материалов.

По данным телеграм-канала, самодельный БПЛА рухнул на дорогу в районе 35-го километра автотрассы Тросна – Калиновка. Длина дрона — около четырёх метров, размах крыльев — порядка трёх. Корпус летательного аппарата был сделан из обычной водопроводной трубы диаметром 15 сантиметров, шасси — из мебельной фурнитуры, а крылья — из полипропилена.

Пострадавших в результате падения беспилотника нет. Сейчас его обломки изучают эксперты.

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Ранее Лайф писал, что в Подмосковье дерево "сбило" загадочный БПЛА с двумя камерами. Правоохранители выясняют, кто, откуда и зачем запустил этот дрон.

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ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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