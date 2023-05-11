Самодельный дрон ВСУ из трубы и фурнитуры рухнул на трассу под Курском

Беспилотник из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры упал в городе Железногорске Курской области. Как пишет SHOT, ВСУ смастерили дрон из подручных материалов.

По данным телеграм-канала, самодельный БПЛА рухнул на дорогу в районе 35-го километра автотрассы Тросна – Калиновка. Длина дрона — около четырёх метров, размах крыльев — порядка трёх. Корпус летательного аппарата был сделан из обычной водопроводной трубы диаметром 15 сантиметров, шасси — из мебельной фурнитуры, а крылья — из полипропилена.

Пострадавших в результате падения беспилотника нет. Сейчас его обломки изучают эксперты.