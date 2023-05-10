Два украинских дрона пытались атаковать Белгородскую область

Два беспилотника ВСУ попытались атаковать Белгородскую область. Один сбили российские военные, а второй сам врезался в ЛЭП и взорвался. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, первый дрон-камикадзе пограничники подавили средствами РЭБ и сбили из автомата рядом с селом Сподарюшино. Второй БПЛА самолётного типа врезался в ЛЭП и рухнул в районе улицы Молодёжной в селе Ольховатка (около 50 километров от границы с Украиной). Обломками повредило фельдшерско-акушерский пункт, два жилых дома, здания почты и Дома культуры, а также один автомобиль. Обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные службы.