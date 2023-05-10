Два украинских дрона пытались атаковать Белгородскую область
Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Белгородскую область, пострадавших нет
Последствия взрыва украинского беспилотника в Белгородской области. Обложка © Telegram / Андрей Гриднев (Глава Администрации Новооскольского городского округа)
Два беспилотника ВСУ попытались атаковать Белгородскую область. Один сбили российские военные, а второй сам врезался в ЛЭП и взорвался. Об этом сообщает SHOT.
Последствия взрыва украинского беспилотника в Белгородской области. Обложка © Telegram / Андрей Гриднев (Глава Администрации Новооскольского городского округа)
По данным телеграм-канала, первый дрон-камикадзе пограничники подавили средствами РЭБ и сбили из автомата рядом с селом Сподарюшино. Второй БПЛА самолётного типа врезался в ЛЭП и рухнул в районе улицы Молодёжной в селе Ольховатка (около 50 километров от границы с Украиной). Обломками повредило фельдшерско-акушерский пункт, два жилых дома, здания почты и Дома культуры, а также один автомобиль. Обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные службы.
Последствия взрыва украинского беспилотника в Белгородской области. Обложка © Telegram / Андрей Гриднев (Глава Администрации Новооскольского городского округа)
Ранее Лайф сообщал, как в Подмосковье дерево "сбило" загадочный дрон с двумя камерами. Полицейские выясняют, кто, откуда и с какой целью запустил этот беспилотник.