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10 мая, 05:51

Два украинских дрона пытались атаковать Белгородскую область

Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Белгородскую область, пострадавших нет

<p>Последствия взрыва украинского беспилотника в Белгородской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/andreygridnev7/296" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Гриднев</a> (Глава Администрации Новооскольского городского округа) </p>

Последствия взрыва украинского беспилотника в Белгородской области. Обложка © Telegram / Андрей Гриднев (Глава Администрации Новооскольского городского округа)

Два беспилотника ВСУ попытались атаковать Белгородскую область. Один сбили российские военные, а второй сам врезался в ЛЭП и взорвался. Об этом сообщает SHOT.

Последствия взрыва украинского беспилотника в Белгородской области. Обложка © Telegram / Андрей Гриднев (Глава Администрации Новооскольского городского округа)

Последствия взрыва украинского беспилотника в Белгородской области. Обложка © Telegram / Андрей Гриднев (Глава Администрации Новооскольского городского округа)

По данным телеграм-канала, первый дрон-камикадзе пограничники подавили средствами РЭБ и сбили из автомата рядом с селом Сподарюшино. Второй БПЛА самолётного типа врезался в ЛЭП и рухнул в районе улицы Молодёжной в селе Ольховатка (около 50 километров от границы с Украиной). Обломками повредило фельдшерско-акушерский пункт, два жилых дома, здания почты и Дома культуры, а также один автомобиль. Обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные службы.

Последствия взрыва украинского беспилотника в Белгородской области. Обложка © Telegram / Андрей Гриднев (Глава Администрации Новооскольского городского округа)

Последствия взрыва украинского беспилотника в Белгородской области. Обложка © Telegram / Андрей Гриднев (Глава Администрации Новооскольского городского округа)

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Никита Никонов
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