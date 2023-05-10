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10 мая, 04:40

ПВО сбила беспилотник под Курском, никто не пострадал

Губернатор Старовойт: Обломки сбитого БПЛА упали в деревне Толмачёво под Курском

<p>Повреждения от упавших обломков сбитого беспилотника. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/gubernator_46/3117?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Повреждения от упавших обломков сбитого беспилотника. Обложка © T.me / Роман Старовойт

Обломки сбитого утром беспилотника упали в деревне Толмачёво Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома", — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Старовойта, на месте работают оперативные службы.

У границы с Украиной сбит дрон самолётного типа

У границы с Украиной сбит дрон самолётного типа

Ранее Лайф писал, что из детсада в Курской области достали неразорвавшийся снаряд после обстрела ВСУ. Само учреждение ради безопасности детей не работает с весны прошлого года, уточнил губернатор Роман Старовойт.

Артур Лапсаков
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