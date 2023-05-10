ПВО сбила беспилотник под Курском, никто не пострадал
Губернатор Старовойт: Обломки сбитого БПЛА упали в деревне Толмачёво под Курском
Повреждения от упавших обломков сбитого беспилотника. Обложка © T.me / Роман Старовойт
Обломки сбитого утром беспилотника упали в деревне Толмачёво Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома", — написал глава региона в телеграм-канале.
По словам Старовойта, на месте работают оперативные службы.
Ранее Лайф писал, что из детсада в Курской области достали неразорвавшийся снаряд после обстрела ВСУ. Само учреждение ради безопасности детей не работает с весны прошлого года, уточнил губернатор Роман Старовойт.