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10 мая, 10:57

Житель Подмосковья одним пальцем обратил в бегство беспилотник

Под Серпуховом дачник прогнал беспилотник, показав ему средний палец

В Подмосковье дачник "отразил атаку" беспилотника, показав ему средний палец, пишет SHOT. Инцидент произошёл в деревне Лукьяново Серпуховского района.

По данным телеграм-канала, 55-летний мужчина отдыхал на своём участке, как вдруг заметил подозрительный объект, летевший на высоте примерно 50 метров. Дачник не растерялся и показал дрону неприличный жест, после чего тот поспешил ретироваться. Мужчина вызвал полицию. Сотрудники выясняют, что это был за квадрокоптер и кому он принадлежит.

Два беспилотника пытались атаковать военный полигон в Воронеже

Два беспилотника пытались атаковать военный полигон в Воронеже

Ранее Лайф рассказывал, что в Московской области дерево "сбило" загадочный дрон с двумя камерами. Правоохранители выясняют, кто, откуда и зачем запустил этот БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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