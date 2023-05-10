Житель Подмосковья одним пальцем обратил в бегство беспилотник

По данным телеграм-канала, 55-летний мужчина отдыхал на своём участке, как вдруг заметил подозрительный объект, летевший на высоте примерно 50 метров. Дачник не растерялся и показал дрону неприличный жест, после чего тот поспешил ретироваться. Мужчина вызвал полицию. Сотрудники выясняют, что это был за квадрокоптер и кому он принадлежит.