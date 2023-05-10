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Регион
Опубликовано 10 мая 2023, 07:35
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Два беспилотника пытались атаковать военный полигон в Воронеже

На военном объекте в Воронеже утром в среду была пресечена попытка атаки двумя вражескими беспилотниками. Об этом сообщил в "Телеграме" губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в результате ответных действий один из дронов отклонился от курса и упал, а второй уничтожен огневым поражением.

"Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности", — проинформировал губернатор.

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Ранее Лайф сообщал, что утром 9 мая в Воронеже силы ПВО сбили неизвестный объект на высоте около 500 метров. Фрагменты упали недалеко от кладбища "Никольское". А сегодня утром ПВО сбила беспилотник под Курском, никто не пострадал.

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Getty Images / alxpin

Алексей Берковиц
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