Два беспилотника пытались атаковать военный полигон в Воронеже
На военном объекте в Воронеже утром в среду была пресечена попытка атаки двумя вражескими беспилотниками. Об этом сообщил в "Телеграме" губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в результате ответных действий один из дронов отклонился от курса и упал, а второй уничтожен огневым поражением.
"Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности", — проинформировал губернатор.
Ранее Лайф сообщал, что утром 9 мая в Воронеже силы ПВО сбили неизвестный объект на высоте около 500 метров. Фрагменты упали недалеко от кладбища "Никольское". А сегодня утром ПВО сбила беспилотник под Курском, никто не пострадал.
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