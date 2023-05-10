Два беспилотника пытались атаковать военный полигон в Воронеже

На военном объекте в Воронеже утром в среду была пресечена попытка атаки двумя вражескими беспилотниками. Об этом сообщил в "Телеграме" губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в результате ответных действий один из дронов отклонился от курса и упал, а второй уничтожен огневым поражением.