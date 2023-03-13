Воронежские власти назвали причину встревоживших жителей города громких звуков
Воронежские власти объяснили встревожившие жителей звуки над городом переходом авиации на сверхзвук
Громкие звуки, встревожившие жителей Воронежа в понедельник днём, были вызваны работой авиации. Об этом заявило правительство региона.
"Случай связан с работой авиации, периодически переходящей на сверхзвук при выполнении плановых задач", — говорится в телеграм-канале правительства.
Там добавили, что никаких нештатных ситуаций в Воронеже на зафиксировано, обстановка продолжает оставаться безопасной и контролируемой.
Ранее сообщалось, что над воинской частью в Новой Москве заметили три беспилотника. По данным СМИ, они летели на высоте 200 метров, после чего снизились у части, покружились над ней и улетели.
ТАСС / Эрик Романенко