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13 марта, 10:58

Воронежские власти назвали причину встревоживших жителей города громких звуков

Воронежские власти объяснили встревожившие жителей звуки над городом переходом авиации на сверхзвук

Громкие звуки, встревожившие жителей Воронежа в понедельник днём, были вызваны работой авиации. Об этом заявило правительство региона.

"Случай связан с работой авиации, периодически переходящей на сверхзвук при выполнении плановых задач", — говорится в телеграм-канале правительства.

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Там добавили, что никаких нештатных ситуаций в Воронеже на зафиксировано, обстановка продолжает оставаться безопасной и контролируемой.

Ранее сообщалось, что над воинской частью в Новой Москве заметили три беспилотника. По данным СМИ, они летели на высоте 200 метров, после чего снизились у части, покружились над ней и улетели.

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ТАСС / Эрик Романенко

Никита Никонов
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