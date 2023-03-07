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7 марта, 07:15

Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве в районе аэродрома

Появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве в районе аэродрома в Севастополе не соответствуют действительности. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, сейчас на рейде проходит тренировка корабельных расчётов.

"В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идёт тренировка корабельных расчётов. В городе всё спокойно", — написал он в телеграм-канале.

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А 4 марта в городе прошла тренировка расчётов ПВО с боевыми упражнениями. Михаил Развожаев тогда заранее предупредил жителей Севастополя и призвал не волноваться, если они услышат громкие звуки.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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