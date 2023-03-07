Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве в районе аэродрома

Появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве в районе аэродрома в Севастополе не соответствуют действительности. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, сейчас на рейде проходит тренировка корабельных расчётов.

"В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идёт тренировка корабельных расчётов. В городе всё спокойно", — написал он в телеграм-канале.