Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве в районе аэродрома
Появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве в районе аэродрома в Севастополе не соответствуют действительности. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, сейчас на рейде проходит тренировка корабельных расчётов.
"В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идёт тренировка корабельных расчётов. В городе всё спокойно", — написал он в телеграм-канале.
А 4 марта в городе прошла тренировка расчётов ПВО с боевыми упражнениями. Михаил Развожаев тогда заранее предупредил жителей Севастополя и призвал не волноваться, если они услышат громкие звуки.
ТАСС / Сергей Мальгавко