Силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе, сообщил в своём телеграм-канале глава города Михаил Развожаев.
"Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме", — отметил губернатор Севастополя.
Ранее Лайф сообщал, что над морем в районе Севастополя были сбиты два украинских беспилотника.
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ТАСС / Сергей Мальгавко