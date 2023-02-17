Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе, сообщил в своём телеграм-канале глава города Михаил Развожаев.

"Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме", — отметил губернатор Севастополя.