Над морем в Севастополе сбиты два украинских беспилотника

Над морем у Севастополя системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. Как сообщил в телеграм-канале глава региона Михаил Развожаев, военные и силы ПВО продолжают отбивать атаку.

"Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", — рассказал Развожаев.