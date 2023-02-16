Над морем в Севастополе сбиты два украинских беспилотника
Развожаев: Над морем в Севастополе сбиты два украинских беспилотника
Над морем у Севастополя системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. Как сообщил в телеграм-канале глава региона Михаил Развожаев, военные и силы ПВО продолжают отбивать атаку.
"Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", — рассказал Развожаев.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о начале испытательных полётов беспилотников, произведённых в регионе. Ударные дроны самолётного типа с вертикальным взлётом разрабатывались для нужд военной спецоперации на Украине.
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