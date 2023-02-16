Советник главы Крыма назвал причину взрыва близ Армянска

"Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации", — написал он в своём телеграм-канале.

Три человека пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области со стороны ВСУ

А ранее Лайф писал, что российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника у Севастополя. По словам губернатора города Михаила Развожаева, противник потерял их над морем.