Советник главы Крыма назвал причину взрыва близ Армянска
Советник главы Крыма Крючков объяснил взрыв у Армянска боевым слаживанием ВС РФ
Причиной взрыва у крымского Армянска является проведение подразделениями ВС России боевого слаживания, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Кадры взрыва у Армянска. Видео © LIFE
"Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации", — написал он в своём телеграм-канале.
А ранее Лайф писал, что российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника у Севастополя. По словам губернатора города Михаила Развожаева, противник потерял их над морем.
LIFE