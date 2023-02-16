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16 февраля, 12:59

Советник главы Крыма назвал причину взрыва близ Армянска

Советник главы Крыма Крючков объяснил взрыв у Армянска боевым слаживанием ВС РФ

Причиной взрыва у крымского Армянска является проведение подразделениями ВС России боевого слаживания, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Кадры взрыва у Армянска. Видео © LIFE

"Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации", — написал он в своём телеграм-канале.

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А ранее Лайф писал, что российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника у Севастополя. По словам губернатора города Михаила Развожаева, противник потерял их над морем.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
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