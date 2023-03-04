Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 10:27

Черноморский флот проведёт тренировку расчётов ПВО в Севастополе

Губернатор Севастополя: У флота пройдут тренировки расчётов ПВО

В Севастополе сегодня пройдёт тренировка расчётов ПВО с боевыми упражнениями. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня у флота планируются тренировки расчётов ПВО с боевыми упражнениями. Ориентировочное время тренировок с 11:00 и в течение дня. Если услышите громкие звуки, — не волнуйтесь. В городе всё спокойно", написал он в телеграм-канале.

Путин раскрыл планы Киева атаковать Крым и Севастополь после зачистки Донбасса

Путин раскрыл планы Киева атаковать Крым и Севастополь после зачистки Донбасса

Ранее сообщалось, что в Севастополе задержаны агенты украинских спецслужб Украины, которые выполняли роль наводчиков на военные объекты. За услуги они получали от Киева деньги.

Обложка ©

ТАСС / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Политика
  • Происшествия
  • Севастополь

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров