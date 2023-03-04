Черноморский флот проведёт тренировку расчётов ПВО в Севастополе

В Севастополе сегодня пройдёт тренировка расчётов ПВО с боевыми упражнениями. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня у флота планируются тренировки расчётов ПВО с боевыми упражнениями. Ориентировочное время тренировок с 11:00 и в течение дня. Если услышите громкие звуки, — не волнуйтесь. В городе всё спокойно", — написал он в телеграм-канале.