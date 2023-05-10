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10 мая, 06:30

ПВО 9 мая сбила неизвестный летательный объект в Воронеже

Неизвестный летательный объект сбила система противовоздушной обороны накануне в Воронеже. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло утром 9 мая. Российские силы ПВО сработали около 09:30 и сбили неизвестный объект на высоте около 500 метров. Фрагменты упали недалеко от кладбища "Никольское". Обломки уже передали на экспертизу.

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Ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Курской области. Обломки беспилотника упали в деревне Толмачёво. Есть повреждения газовой трубы и фасада дома, однако, к счастью, никто не пострадал.

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YouTube / ukrspecsystems

Николь Вербер
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