ПВО 9 мая сбила неизвестный летательный объект в Воронеже
Неизвестный летательный объект сбила система противовоздушной обороны накануне в Воронеже. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло утром 9 мая. Российские силы ПВО сработали около 09:30 и сбили неизвестный объект на высоте около 500 метров. Фрагменты упали недалеко от кладбища "Никольское". Обломки уже передали на экспертизу.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Курской области. Обломки беспилотника упали в деревне Толмачёво. Есть повреждения газовой трубы и фасада дома, однако, к счастью, никто не пострадал.
YouTube / ukrspecsystems