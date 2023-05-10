ПВО 9 мая сбила неизвестный летательный объект в Воронеже

Неизвестный летательный объект сбила система противовоздушной обороны накануне в Воронеже. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло утром 9 мая. Российские силы ПВО сработали около 09:30 и сбили неизвестный объект на высоте около 500 метров. Фрагменты упали недалеко от кладбища "Никольское". Обломки уже передали на экспертизу.