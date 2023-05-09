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Регион
Опубликовано 9 мая 2023, 18:05
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ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область

Белгородский губернатор сообщил о втором за сутки обстреле Шебекина

Результат обстрела ВСУ Шебекина. Обложка © t.me / Вячеслав Гладков

Результат обстрела ВСУ Шебекина. Обложка © t.me / Вячеслав Гладков

ВСУ во второй раз за сутки обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об атаке сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал. Осколки снарядов ствольной артиллерии были найдены около восьми частных жилых домов, взрывной волной посекло фасады и выбило окна.

"Также выбиты окна в хозпостройке. Помимо этого, есть повреждения в двух автомобилях. Часть снарядов легла в лесополосе. Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы продолжают обследование территории", — добавил Гладков.

ВСУ утром 9 мая обстреляли детсад в Брянской области
ВСУ утром 9 мая обстреляли детсад в Брянской области

Напомним, в ночь с 8 на 9 мая губернатор Белгородской области сообщил об обстреле города Шебекино, где снаряд упал между двумя многоэтажными домами. Пострадавших нет, однако повреждения получили не только здания, но и рядом стоящие автомобили. Лайф публиковал кадры с места прилёта снаряда. Днём 9 мая на юго-западе Белгородской области сработала система ПВО.

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Ирина Фальке
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