ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область

ВСУ во второй раз за сутки обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об атаке сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал. Осколки снарядов ствольной артиллерии были найдены около восьми частных жилых домов, взрывной волной посекло фасады и выбило окна.

"Также выбиты окна в хозпостройке. Помимо этого, есть повреждения в двух автомобилях. Часть снарядов легла в лесополосе. Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы продолжают обследование территории", — добавил Гладков.