ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область
Белгородский губернатор сообщил о втором за сутки обстреле Шебекина
Результат обстрела ВСУ Шебекина. Обложка © t.me / Вячеслав Гладков
ВСУ во второй раз за сутки обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об атаке сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
Глава региона уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал. Осколки снарядов ствольной артиллерии были найдены около восьми частных жилых домов, взрывной волной посекло фасады и выбило окна.
"Также выбиты окна в хозпостройке. Помимо этого, есть повреждения в двух автомобилях. Часть снарядов легла в лесополосе. Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы продолжают обследование территории", — добавил Гладков.
Напомним, в ночь с 8 на 9 мая губернатор Белгородской области сообщил об обстреле города Шебекино, где снаряд упал между двумя многоэтажными домами. Пострадавших нет, однако повреждения получили не только здания, но и рядом стоящие автомобили. Лайф публиковал кадры с места прилёта снаряда. Днём 9 мая на юго-западе Белгородской области сработала система ПВО.