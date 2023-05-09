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9 мая, 13:52

В Белгородской области сработала ПВО

Гладков: На юго-западе Белгородской области сработала система ПВО

В небе над Грайворонским районом на юго-западе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе сработала система ПВО", — написал губернатор.

Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы региона уточняют последствия на земле, добавил Гладков.

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Напомним, в целях безопасности праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Белгороде решили отменить. В ночь на 9 мая российские ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" над городом Валуйки в Белгородской области.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Ilia Yefimovich

Ирина Фальке
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