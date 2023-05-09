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8 мая, 21:24

В Белгороде отменили праздничные мероприятия 9 Мая

Мэр Белгорода Демидов сообщил об отмене праздничных мероприятий 9 Мая

В Белгороде решили отменить праздничные мероприятия 9 Мая. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов и уточнил, что это делается для безопасности населения.

"Принял решение о переносе праздничных мероприятий 9 Мая в целях безопасности. Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь: рисковать не стоит", — написал Демидов в телеграм-канале.

Демидов добавил, что неизменным в этом году останется возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравление ветеранов. Остальные запланированные мероприятия, заверил мэр, в Белгороде будут проведены впоследствии обязательно.

В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода

В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода

Ранее Лайф писал, что в ночь на 6 мая группа диверсантов попыталась проникнуть на территорию Белгородской области. Атака была отбита.

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Агентство "Москва"

Арина Родионова
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