В Белгороде отменили праздничные мероприятия 9 Мая

В Белгороде решили отменить праздничные мероприятия 9 Мая. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов и уточнил, что это делается для безопасности населения.

"Принял решение о переносе праздничных мероприятий 9 Мая в целях безопасности. Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь: рисковать не стоит", — написал Демидов в телеграм-канале.

Демидов добавил, что неизменным в этом году останется возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравление ветеранов. Остальные запланированные мероприятия, заверил мэр, в Белгороде будут проведены впоследствии обязательно.