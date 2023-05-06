В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода

Распространяемая в соцсетях информация о якобы проводимой в Белгороде эвакуации местных жителей является ложной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По данным местных телеграм-каналов, жители Белгорода рассказывают о том, что им начали приходить сообщения о якобы проводимой эвакуации. Людям предлагают взять документы и пройти к месту сбора.

"В социальных сетях массово распространяется ложная информация о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Данная информация не соответствует действительности и является ложной", — говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.

В ведомстве подчеркнули, что цель провокаторов — посеять панику среди населения. Там призвали доверять только той информации, которая размещается в официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.