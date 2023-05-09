ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" в Белгородской области
Российские силы ПВО сбили ракету "Точка-У" над Валуйками в Белгородской области
Обломки украинской ракеты "Точка-У", сбитой над Валуйками в Белгородской области. Обложка © SHOT
Российские силы ПВО в ночь на 9 мая сбили украинскую ракету "Точка-У" над городом Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.
Звуки работы ПВО в Белгородской области. Видео © SHOT
Предположительно, баллистическую ракету запустили из села Ольховатка Купянского района Харьковской области (около 7 км от границы).
Напомним, накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе силами ПВО был сбит беспилотник самолётного типа. Также, по словам главы региона, под обстрел попали три населённых пункта в округе — сёла Казначеевка, Бирюч и сам город Валуйки. Один снаряд попал на территорию школы.