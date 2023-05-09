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9 мая, 10:08

ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" в Белгородской области

Российские силы ПВО сбили ракету "Точка-У" над Валуйками в Белгородской области

<p>Обломки украинской ракеты "Точка-У", сбитой над Валуйками в Белгородской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51157" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки украинской ракеты "Точка-У", сбитой над Валуйками в Белгородской области. Обложка © SHOT

Российские силы ПВО в ночь на 9 мая сбили украинскую ракету "Точка-У" над городом Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.

Звуки работы ПВО в Белгородской области. Видео © SHOT

Предположительно, баллистическую ракету запустили из села Ольховатка Купянского района Харьковской области (около 7 км от границы).

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Напомним, накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе силами ПВО был сбит беспилотник самолётного типа. Также, по словам главы региона, под обстрел попали три населённых пункта в округе — сёла Казначеевка, Бирюч и сам город Валуйки. Один снаряд попал на территорию школы.

Никита Никонов
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