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Регион
Опубликовано 9 мая 2023, 10:08
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ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" в Белгородской области

Российские силы ПВО сбили ракету "Точка-У" над Валуйками в Белгородской области

Обломки украинской ракеты "Точка-У", сбитой над Валуйками в Белгородской области. Обложка © SHOT

Обломки украинской ракеты "Точка-У", сбитой над Валуйками в Белгородской области. Обложка © SHOT

Российские силы ПВО в ночь на 9 мая сбили украинскую ракету "Точка-У" над городом Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.

Звуки работы ПВО в Белгородской области. Видео © SHOT

Предположительно, баллистическую ракету запустили из села Ольховатка Купянского района Харьковской области (около 7 км от границы).

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Напомним, накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе силами ПВО был сбит беспилотник самолётного типа. Также, по словам главы региона, под обстрел попали три населённых пункта в округе — сёла Казначеевка, Бирюч и сам город Валуйки. Один снаряд попал на территорию школы.

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Никита Никонов
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