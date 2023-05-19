Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", — написал губернатор в телеграм-канале.