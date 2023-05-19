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19 мая, 12:15

Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", — написал губернатор в телеграм-канале.

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А ранее сегодня ночью система ПВО сбила четыре беспилотника в северной части Крыма, обошлось также без пострадавших и разрушений. Глава региона Сергей Аксёнов призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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Getty Images / Scott Peterson

Александра Вишнякова
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