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19 мая, 05:57

На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника

Аксёнов: На севере Крыма система ПВО ночью сбила четыре беспилотника

Минувшей ночью система ПВО сбила в северной части Крыма четыре беспилотника. Об этом в телеграм-канале написал глава полуострова Сергей Аксёнов.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Также Аксёнов призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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Ранее Лайф уже писал, что беспилотник самолётного типа был сбит системой ПВО в Крыму. БПЛА залетел в Джанкойский район сегодня около трёх часов ночи.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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