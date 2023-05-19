На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника
Аксёнов: На севере Крыма система ПВО ночью сбила четыре беспилотника
Минувшей ночью система ПВО сбила в северной части Крыма четыре беспилотника. Об этом в телеграм-канале написал глава полуострова Сергей Аксёнов.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Также Аксёнов призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее Лайф уже писал, что беспилотник самолётного типа был сбит системой ПВО в Крыму. БПЛА залетел в Джанкойский район сегодня около трёх часов ночи.
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