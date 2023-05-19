На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника

Минувшей ночью система ПВО сбила в северной части Крыма четыре беспилотника. Об этом в телеграм-канале написал глава полуострова Сергей Аксёнов.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Также Аксёнов призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.