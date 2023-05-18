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18 мая, 14:25

Размер шокирует: Лайф снял огромную воронку после падения дрона под Калугой

Лайф публикует фото воронки, образовавшейся после падения дрона под Калугой

Лайф публикует фото огромной воронки, которая образовалась после падения беспилотника в Калужской области. Туда легко поместится более 10 человек: высота воронки около 4 метров, диаметр — около 10.

Воронка, образовавшаяся после падения дрона под Калугой. Фото © LIFE

Воронка, образовавшаяся после падения дрона под Калугой. Фото © LIFE

"Бам — и всё": Очевидцы рассказали, как ПВО сбила украинский дрон под Калугой

"Бам — и всё": Очевидцы рассказали, как ПВО сбила украинский дрон под Калугой

Напомним, беспилотник упал вечером 16 мая возле трассы А108 "Московское большое кольцо". Предварительно, это был Ту-141 "Стриж" советского производства, его сбила система ПВО. На месте падения БПЛА образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров, потому что "Стриж" был начинён около 30 килограммами взрывчатки. При этом к счастью в результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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