Размер шокирует: Лайф снял огромную воронку после падения дрона под Калугой
Лайф публикует фото воронки, образовавшейся после падения дрона под Калугой
Лайф публикует фото огромной воронки, которая образовалась после падения беспилотника в Калужской области. Туда легко поместится более 10 человек: высота воронки около 4 метров, диаметр — около 10.
Воронка, образовавшаяся после падения дрона под Калугой. Фото © LIFE
Напомним, беспилотник упал вечером 16 мая возле трассы А108 "Московское большое кольцо". Предварительно, это был Ту-141 "Стриж" советского производства, его сбила система ПВО. На месте падения БПЛА образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров, потому что "Стриж" был начинён около 30 килограммами взрывчатки. При этом к счастью в результате происшествия никто не пострадал.
LIFE