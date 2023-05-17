Неизвестный дрон рухнул и взорвался у трассы под Калугой

Под Калугой упал и взорвался неизвестный беспилотник, обломки найдены у трассы А108 "Московское большое кольцо". Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Кадры с места крушения беспилотника под Калугой. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, дрон самолётного типа упал в лесу, предположительно, накануне вечером в районе деревни Тарутино. У дороги нашли только часть обломков и сломанные ветки деревьев. Непосредственное место падения сейчас ищут. На месте работают экстренные службы.