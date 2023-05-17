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17 мая, 05:48

Неизвестный дрон рухнул и взорвался у трассы под Калугой

SHOT: Неизвестный беспилотник упал и взорвался у трассы А108 в Калужской области

Под Калугой упал и взорвался неизвестный беспилотник, обломки найдены у трассы А108 "Московское большое кольцо". Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Кадры с места крушения беспилотника под Калугой. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, дрон самолётного типа упал в лесу, предположительно, накануне вечером в районе деревни Тарутино. У дороги нашли только часть обломков и сломанные ветки деревьев. Непосредственное место падения сейчас ищут. На месте работают экстренные службы.

Украинский дрон сбросил два снаряда на пропускной пункт под Белгородом

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Ранее Лайф сообщал, что в Курской области пограничники сбили два дрона ВСУ, летевших в сторону школы. Оба беспилотника взорвались при падении.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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