Стало известно, сколько взрывчатки было на упавшем под Калугой беспилотнике

Беспилотник "Стриж" советского производства, упавший в лесу под Калугой, был начинён взрывчаткой — её в БПЛА было около 30 килограммов. Об этом сообщает SHOT.

Место падения БПЛА "Стриж" под Калугой. Видео © SHOT

Как уточняет телеграм-канал, на месте падения осталась большая воронка в земле, стоявшие вокруг деревья были сломаны. Советский беспилотник развалился на части.

Обломки БПЛА "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT

Обломки БПЛА "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT