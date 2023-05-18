Стало известно, сколько взрывчатки было на упавшем под Калугой беспилотнике
Упавший под Калугой советский беспилотник "Стриж" нёс около 30 кг взрывчатки
Обломки БПЛА "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT
Беспилотник "Стриж" советского производства, упавший в лесу под Калугой, был начинён взрывчаткой — её в БПЛА было около 30 килограммов. Об этом сообщает SHOT.
Место падения БПЛА "Стриж" под Калугой. Видео © SHOT
Как уточняет телеграм-канал, на месте падения осталась большая воронка в земле, стоявшие вокруг деревья были сломаны. Советский беспилотник развалился на части.
Обломки БПЛА "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT
Обломки БПЛА "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT
Напомним, беспилотник упал вечером 16 мая возле трассы А108 "Московское большое кольцо". Дрон сбила система ПВО. На месте падения БПЛА образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров. В результате происшествия никто не пострадал.