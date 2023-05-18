Регион

Уведомления отключены

18 мая, 10:00

Стало известно, сколько взрывчатки было на упавшем под Калугой беспилотнике

Упавший под Калугой советский беспилотник "Стриж" нёс около 30 кг взрывчатки

<p>Обломки БПЛА "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT</p>

Обломки БПЛА "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT

Беспилотник "Стриж" советского производства, упавший в лесу под Калугой, был начинён взрывчаткой — её в БПЛА было около 30 килограммов. Об этом сообщает SHOT.

Место падения БПЛА "Стриж" под Калугой. Видео © SHOT

Как уточняет телеграм-канал, на месте падения осталась большая воронка в земле, стоявшие вокруг деревья были сломаны. Советский беспилотник развалился на части.

Обломки БПЛА "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT

Обломки БПЛА "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT

Обломки БПЛА "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT

Обломки БПЛА "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT

"Бам — и всё": Очевидцы рассказали, как ПВО сбила украинский дрон под Калугой

"Бам — и всё": Очевидцы рассказали, как ПВО сбила украинский дрон под Калугой

Напомним, беспилотник упал вечером 16 мая возле трассы А108 "Московское большое кольцо". Дрон сбила система ПВО. На месте падения БПЛА образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Калужская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров