"Бам — и всё": Очевидцы рассказали, как ПВО сбила украинский дрон под Калугой
Жители Калужской области рассказали, как силы ПВО сбили украинский беспилотник
Около 10 очевидцев в разговоре с SHOT подтвердили, что беспилотник-камикадзе под Калугой был сбит силами ПВО. Люди рассказали о пуске ракеты, громком взрыве в небе на большой высоте и потом ещё об одном взрыве, но уже тише, — падении БПЛА в лесном массиве.
Житель Калужской области рассказал, как ПВО сбила украинский беспилотник. Видео © SHOT
"Я сидел дома. Слышу звук ракеты, полетела — и грохот. Бам — и всё. У меня стёкла дрожали, когда он громыхнул", — рассказал один из местных жителей.
По найденным на месте обломкам специалисты предварительно определили, что это был Ту-141 "Стриж". Ранее эту же модель БПЛА называли источники телеграм-канала в экстренных службах.
Напомним, инцидент произошёл возле трассы А108 "Московское большое кольцо" накануне вечером. Известно о нём стало сегодня утром. Дрон сбила система ПВО. На месте падения БПЛА образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров. О пострадавших не сообщалось.