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17 мая, 12:26

"Бам — и всё": Очевидцы рассказали, как ПВО сбила украинский дрон под Калугой

Жители Калужской области рассказали, как силы ПВО сбили украинский беспилотник

Около 10 очевидцев в разговоре с SHOT подтвердили, что беспилотник-камикадзе под Калугой был сбит силами ПВО. Люди рассказали о пуске ракеты, громком взрыве в небе на большой высоте и потом ещё об одном взрыве, но уже тише, — падении БПЛА в лесном массиве.

Житель Калужской области рассказал, как ПВО сбила украинский беспилотник. Видео © SHOT

"Я сидел дома. Слышу звук ракеты, полетела — и грохот. Бам — и всё. У меня стёкла дрожали, когда он громыхнул", — рассказал один из местных жителей.

По найденным на месте обломкам специалисты предварительно определили, что это был Ту-141 "Стриж". Ранее эту же модель БПЛА называли источники телеграм-канала в экстренных службах.

Стало известно, что за беспилотник сбила система ПВО под Калугой

Стало известно, что за беспилотник сбила система ПВО под Калугой

Напомним, инцидент произошёл возле трассы А108 "Московское большое кольцо" накануне вечером. Известно о нём стало сегодня утром. Дрон сбила система ПВО. На месте падения БПЛА образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров. О пострадавших не сообщалось.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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