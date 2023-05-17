"Бам — и всё": Очевидцы рассказали, как ПВО сбила украинский дрон под Калугой

Около 10 очевидцев в разговоре с SHOT подтвердили, что беспилотник-камикадзе под Калугой был сбит силами ПВО. Люди рассказали о пуске ракеты, громком взрыве в небе на большой высоте и потом ещё об одном взрыве, но уже тише, — падении БПЛА в лесном массиве.

Житель Калужской области рассказал, как ПВО сбила украинский беспилотник. Видео © SHOT

"Я сидел дома. Слышу звук ракеты, полетела — и грохот. Бам — и всё. У меня стёкла дрожали, когда он громыхнул", — рассказал один из местных жителей.

По найденным на месте обломкам специалисты предварительно определили, что это был Ту-141 "Стриж". Ранее эту же модель БПЛА называли источники телеграм-канала в экстренных службах.