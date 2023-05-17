Стало известно, что за беспилотник сбила система ПВО под Калугой
SHOT: Упавшим под Калугой беспилотником оказался советский Ту-141 "Стриж"
Место падения украинского дрона Ту-141 "Стриж" под Калугой. Обложка © SHOT
Упавшим под Калугой беспилотником оказался советский Ту-141 "Стриж". Об этом сообщает SHOT.
Место падения украинского дрона Ту-141 "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT
Как отмечает телеграм-канал, ВСУ переделывают ударный БПЛА в дрон-камикадзе, вытаскивая всё оборудование, а на его место устанавливая взрывчатку, поражающие элементы и дополнительный бак для топлива. Дальность полёта беспилотника составляет 1000 километров. Именно такой дрон рухнул в столице Хорватии Загребе в марте прошлого года.
Напомним, инцидент произошёл возле трассы А108 "Московское большое кольцо" накануне вечером. Дрон сбила система ПВО. На месте падения БПЛА образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров. В результате происшествия никто не пострадал.