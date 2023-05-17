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17 мая, 06:40
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Стало известно, что за беспилотник сбила система ПВО под Калугой

SHOT: Упавшим под Калугой беспилотником оказался советский Ту-141 "Стриж"

<p>Место падения украинского дрона Ту-141 "Стриж" под Калугой. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51499" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место падения украинского дрона Ту-141 "Стриж" под Калугой. Обложка © SHOT

Упавшим под Калугой беспилотником оказался советский Ту-141 "Стриж". Об этом сообщает SHOT.

Место падения украинского дрона Ту-141 "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT

Место падения украинского дрона Ту-141 "Стриж" под Калугой. Фото © SHOT

Как отмечает телеграм-канал, ВСУ переделывают ударный БПЛА в дрон-камикадзе, вытаскивая всё оборудование, а на его место устанавливая взрывчатку, поражающие элементы и дополнительный бак для топлива. Дальность полёта беспилотника составляет 1000 километров. Именно такой дрон рухнул в столице Хорватии Загребе в марте прошлого года.

Подозрительного мужчину с огромной сумкой ищут после падения дрона под Калугой

Подозрительного мужчину с огромной сумкой ищут после падения дрона под Калугой

Напомним, инцидент произошёл возле трассы А108 "Московское большое кольцо" накануне вечером. Дрон сбила система ПВО. На месте падения БПЛА образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Никита Никонов
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