Стало известно, что за беспилотник сбила система ПВО под Калугой

Как отмечает телеграм-канал, ВСУ переделывают ударный БПЛА в дрон-камикадзе, вытаскивая всё оборудование, а на его место устанавливая взрывчатку, поражающие элементы и дополнительный бак для топлива. Дальность полёта беспилотника составляет 1000 километров. Именно такой дрон рухнул в столице Хорватии Загребе в марте прошлого года.