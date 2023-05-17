Подозрительного мужчину с огромной сумкой ищут после падения дрона под Калугой

По предварительным данным, упавший у трассы под Калугой беспилотник сбила система ПВО. Об этом сообщает SHOT.

Очевидцы в разговоре с телеграм-каналом рассказали, что видели момент уничтожения дрона.

Место падения беспилотника под Калугой. Фото © SHOT

"Мы были на пикнике с семьёй в лесу, часов в семь увидели большой беспилотник в небе, его сбили, он не горел. Было два хлопка, очень громкие, чуть не оглохли. Летел он очень быстро, осколки разлетелись по дороге у леса. Мы с семьёй убежали сразу после этого", — сказал нам один из местных жителей.

По данным телеграм-канала, сейчас силовики проверяют информацию о подозрительном мужчине с огромной сумкой, который был замечен в районе трассы в деревне Тарутино, а после взрывов спешно покинул место. Местные жители говорят, что не знают этого человека, а он пытался всё время находиться в толпе.

Место падения беспилотника под Калугой. Фото © SHOT