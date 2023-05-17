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17 мая, 06:19

Подозрительного мужчину с огромной сумкой ищут после падения дрона под Калугой

SHOT: Упавший в Калужской области беспилотник уничтожила система ПВО

<p>Место падения беспилотника под Калугой. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51496" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место падения беспилотника под Калугой. Обложка © SHOT

По предварительным данным, упавший у трассы под Калугой беспилотник сбила система ПВО. Об этом сообщает SHOT.

Очевидцы в разговоре с телеграм-каналом рассказали, что видели момент уничтожения дрона.

Место падения беспилотника под Калугой. Фото © SHOT

Место падения беспилотника под Калугой. Фото © SHOT

"Мы были на пикнике с семьёй в лесу, часов в семь увидели большой беспилотник в небе, его сбили, он не горел. Было два хлопка, очень громкие, чуть не оглохли. Летел он очень быстро, осколки разлетелись по дороге у леса. Мы с семьёй убежали сразу после этого", — сказал нам один из местных жителей.

По данным телеграм-канала, сейчас силовики проверяют информацию о подозрительном мужчине с огромной сумкой, который был замечен в районе трассы в деревне Тарутино, а после взрывов спешно покинул место. Местные жители говорят, что не знают этого человека, а он пытался всё время находиться в толпе.

Место падения беспилотника под Калугой. Фото © SHOT

Место падения беспилотника под Калугой. Фото © SHOT

Напомним, инцидент произошёл возле трассы А108 "Московское большое кольцо". Найти место падения БПЛА удалось не сразу, сначала были обнаружены только часть обломков и сломанные ветки деревьев. На месте падения дрона образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров. Опознавательных знаков на аппарате нет.

Никита Никонов
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