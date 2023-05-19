Система ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Крыму

Беспилотник самолётного типа был сбит системой ПВО в Крыму. БПЛА залетел в Джанкойский район сегодня около трёх часов ночи, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, аппарат уничтожили в нескольких километрах от населённого пункта. Пострадавших и разрушений нет.