Система ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Крыму
Беспилотник самолётного типа был сбит системой ПВО в Крыму. БПЛА залетел в Джанкойский район сегодня около трёх часов ночи, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, аппарат уничтожили в нескольких километрах от населённого пункта. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее Лайф писал, что в Кореневском районе Курской области пограничники отразили очередную атаку со стороны Украины, посадив дрон-камикадзе на минное поле с помощью электронного ружья.
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