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19 мая, 05:15

Система ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Крыму

Беспилотник самолётного типа был сбит системой ПВО в Крыму. БПЛА залетел в Джанкойский район сегодня около трёх часов ночи, сообщает SHOT.

Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать вышку сотовой связи под Курском

Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать вышку сотовой связи под Курском

По данным телеграм-канала, аппарат уничтожили в нескольких километрах от населённого пункта. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее Лайф писал, что в Кореневском районе Курской области пограничники отразили очередную атаку со стороны Украины, посадив дрон-камикадзе на минное поле с помощью электронного ружья.

Размер шокирует: Лайф снял огромную воронку после падения дрона под Калугой

Размер шокирует: Лайф снял огромную воронку после падения дрона под Калугой

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Unsplash

Иван Косицын
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