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18 мая, 12:55

Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать вышку сотовой связи под Курском

Украинский дрон-камикадзе попытался атаковать вышку сотовой связи в Курской области. Российские пограничники смогли посадить беспилотник, сообщает телеграм-канал SHOT.

ВСУ сбросили взрывчатку на здание в посёлке под Курском, есть пострадавшие

ВСУ сбросили взрывчатку на здание в посёлке под Курском, есть пострадавшие

Утром 18 мая БПЛА попробовал снести вышку сотовой связи около деревни Внезапное Кореневского района. Военные сумели посадить аппарат, а атака в итоге провалилась.

Ранее Лайф писал, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе, а затем обстреляли хутор Заря в Курской области. К счастью, никто не пострадал.

Стало известно, сколько взрывчатки было на упавшем под Калугой беспилотнике

Стало известно, сколько взрывчатки было на упавшем под Калугой беспилотнике

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Иван Косицын
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