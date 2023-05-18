Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать вышку сотовой связи под Курском
Украинский дрон-камикадзе попытался атаковать вышку сотовой связи в Курской области. Российские пограничники смогли посадить беспилотник, сообщает телеграм-канал SHOT.
Утром 18 мая БПЛА попробовал снести вышку сотовой связи около деревни Внезапное Кореневского района. Военные сумели посадить аппарат, а атака в итоге провалилась.
Ранее Лайф писал, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе, а затем обстреляли хутор Заря в Курской области. К счастью, никто не пострадал.
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