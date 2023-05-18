ВСУ сбросили взрывчатку на здание в посёлке под Курском, есть пострадавшие

В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали, по предварительным данным, два человека. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Известно, что украинские военные с дрона сбросили взрывчатку на физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Глушково. Состояние пострадавших и подробности происшествия уточняются.

Также телеграм-канал SHOT сообщает, что сейчас происходит обстрел этого населённого пункта. Под ударами находятся парк и детский сад.