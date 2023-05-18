ВСУ сбросили взрывчатку на здание в посёлке под Курском, есть пострадавшие
Губернатор Старовойт: При атаке ВСУ на Курскую область пострадали два человека
В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали, по предварительным данным, два человека. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Известно, что украинские военные с дрона сбросили взрывчатку на физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Глушково. Состояние пострадавших и подробности происшествия уточняются.
Также телеграм-канал SHOT сообщает, что сейчас происходит обстрел этого населённого пункта. Под ударами находятся парк и детский сад.
Ранее Лайф рассказывал, что в селе Черемошное Белгородской области местный житель подорвался на мине "Лепесток". Это произошло во время покоса травы в овраге. Мужчине оторвало правую стопу.
t.me / V_Zelenskiy_official