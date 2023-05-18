Регион

Уведомления отключены

18 мая, 05:44

ВСУ сбросили взрывчатку на здание в посёлке под Курском, есть пострадавшие

Губернатор Старовойт: При атаке ВСУ на Курскую область пострадали два человека

В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали, по предварительным данным, два человека. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Известно, что украинские военные с дрона сбросили взрывчатку на физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Глушково. Состояние пострадавших и подробности происшествия уточняются.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе хутор в Курской области

ВСУ атаковали дронами-камикадзе хутор в Курской области

Также телеграм-канал SHOT сообщает, что сейчас происходит обстрел этого населённого пункта. Под ударами находятся парк и детский сад.

Ранее Лайф рассказывал, что в селе Черемошное Белгородской области местный житель подорвался на мине "Лепесток". Это произошло во время покоса травы в овраге. Мужчине оторвало правую стопу.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров