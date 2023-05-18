ВСУ атаковали дронами-камикадзе хутор в Курской области

Украинские войска атаковали дронами-камикадзе, а затем обстреляли Глушковский район Курской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Под ударом оказался хутор Заря, расположенный всего в 100 метрах от границы. Накануне вечером с территории Украины было запущено три ударных беспилотника. В результате их падения и детонации никто не пострадал.

Позже тот же участок местности ВСУ обстреляли из стрелкового оружия. К счастью, повреждений и раненых нет.