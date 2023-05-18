Регион

Уведомления отключены

18 мая, 05:27

ВСУ атаковали дронами-камикадзе хутор в Курской области

SHOT: ВСУ дважды атаковали Глушковский район Курской области

Украинские войска атаковали дронами-камикадзе, а затем обстреляли Глушковский район Курской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Под ударом оказался хутор Заря, расположенный всего в 100 метрах от границы. Накануне вечером с территории Украины было запущено три ударных беспилотника. В результате их падения и детонации никто не пострадал.

Четыре человека погибли при обстрелах Донецка со стороны ВСУ

Четыре человека погибли при обстрелах Донецка со стороны ВСУ

Позже тот же участок местности ВСУ обстреляли из стрелкового оружия. К счастью, повреждений и раненых нет.

Ранее Лайф писал, что в селе Черемошное Белгородской области местный житель подорвался на мине "Лепесток" во время покоса травы в овраге. Мужчине оторвало правую стопу.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров