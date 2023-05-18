ВСУ атаковали дронами-камикадзе хутор в Курской области
SHOT: ВСУ дважды атаковали Глушковский район Курской области
Украинские войска атаковали дронами-камикадзе, а затем обстреляли Глушковский район Курской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Под ударом оказался хутор Заря, расположенный всего в 100 метрах от границы. Накануне вечером с территории Украины было запущено три ударных беспилотника. В результате их падения и детонации никто не пострадал.
Позже тот же участок местности ВСУ обстреляли из стрелкового оружия. К счастью, повреждений и раненых нет.
Ранее Лайф писал, что в селе Черемошное Белгородской области местный житель подорвался на мине "Лепесток" во время покоса травы в овраге. Мужчине оторвало правую стопу.
t.me / V_Zelenskiy_official