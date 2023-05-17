Четыре человека погибли при обстрелах Донецка со стороны ВСУ
Три человека погибли в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ
В Куйбышевском районе Донецка три мирных жителя погибли при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в администрации района.
"Предварительно, трое погибших в районе микрорайона Горняк", — приводит сообщение представителя администрации ТАСС.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Точное число пострадавших устанавливается.
Также утром в среду ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Погиб один человек, ранено четверо. Уточняется, что огонь ведётся из артиллерии натовского калибра 155 мм.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжаться, чтобы обстрелов со стороны ВСУ не было. Так представитель Кремля прокомментировал вчерашний обстрел сёл в Белгородской области с применением запрещённых фосфорных снарядов.
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