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17 мая, 10:22

Четыре человека погибли при обстрелах Донецка со стороны ВСУ

Три человека погибли в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ

В Куйбышевском районе Донецка три мирных жителя погибли при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в администрации района.

"Предварительно, трое погибших в районе микрорайона Горняк", — приводит сообщение представителя администрации ТАСС.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Точное число пострадавших устанавливается.

Также утром в среду ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Погиб один человек, ранено четверо. Уточняется, что огонь ведётся из артиллерии натовского калибра 155 мм.

ВСУ впервые обстреляли российский регион из танка

ВСУ впервые обстреляли российский регион из танка

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжаться, чтобы обстрелов со стороны ВСУ не было. Так представитель Кремля прокомментировал вчерашний обстрел сёл в Белгородской области с применением запрещённых фосфорных снарядов.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Никита Никонов
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