В ГД не услышали западных гуманистов после обстрела белгородских сёл фосфорными бомбами
Толмачёв назвал бесчеловечным шагом обстрел белгородских сёл фосфорными бомбами
Следы фосфора на земле в селе Старый Хутор Белгородской области после обстрела ВСУ. Обложка © SHOT
Даже яркие вспышки фосфора не смогут преодолеть слепоту тех на Западе, кто не видит, что Украина — государство-террорист. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя обстрел сёл в Белгородской области фосфорными снарядами.
"ВСУ используют запрещëнное оружие, это выходит за рамки правил ведения войны, но что-то не слышно возмущения этим фактом в мировом сообществе. Где же все их гуманисты? Запад продолжает снабжать Украину оружием как ни в чëм не бывало. Получается, они поощряют убийства, в том числе детей и женщин", — подчеркнул парламентарий.
Депутат отметил, что фосфорные боеприпасы — это не только запрещëнный приëм. Это бесчеловечный шаг со стороны врагов России, заключил собеседник Лайфа.
Напомним, утром 16 мая ВСУ обстреляли фосфорными снарядами сёла Старый Хутор (два километра до границы) и Нижние Мельницы (два с половиной километра) в Валуйском городском округе Белгородской области. Применение зажигательных боеприпасов, включая белый фосфор, ограничено Протоколом III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года. К счастью, в результате обстрелов сёл никто не пострадал.