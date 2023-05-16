В ГД не услышали западных гуманистов после обстрела белгородских сёл фосфорными бомбами

Даже яркие вспышки фосфора не смогут преодолеть слепоту тех на Западе, кто не видит, что Украина — государство-террорист. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя обстрел сёл в Белгородской области фосфорными снарядами.

"ВСУ используют запрещëнное оружие, это выходит за рамки правил ведения войны, но что-то не слышно возмущения этим фактом в мировом сообществе. Где же все их гуманисты? Запад продолжает снабжать Украину оружием как ни в чëм не бывало. Получается, они поощряют убийства, в том числе детей и женщин", — подчеркнул парламентарий.

Депутат отметил, что фосфорные боеприпасы — это не только запрещëнный приëм. Это бесчеловечный шаг со стороны врагов России, заключил собеседник Лайфа.