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16 мая, 11:47

В ГД не услышали западных гуманистов после обстрела белгородских сёл фосфорными бомбами

Толмачёв назвал бесчеловечным шагом обстрел белгородских сёл фосфорными бомбами

<p>Следы фосфора на земле в селе Старый Хутор Белгородской области после обстрела ВСУ. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Следы фосфора на земле в селе Старый Хутор Белгородской области после обстрела ВСУ. Обложка © SHOT

Даже яркие вспышки фосфора не смогут преодолеть слепоту тех на Западе, кто не видит, что Украина — государство-террорист. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя обстрел сёл в Белгородской области фосфорными снарядами.

"ВСУ используют запрещëнное оружие, это выходит за рамки правил ведения войны, но что-то не слышно возмущения этим фактом в мировом сообществе. Где же все их гуманисты? Запад продолжает снабжать Украину оружием как ни в чëм не бывало. Получается, они поощряют убийства, в том числе детей и женщин", — подчеркнул парламентарий.

Депутат отметил, что фосфорные боеприпасы — это не только запрещëнный приëм. Это бесчеловечный шаг со стороны врагов России, заключил собеседник Лайфа.

Лайф публикует видео из обстрелянного запрещёнными бомбами села под Белгородом

Лайф публикует видео из обстрелянного запрещёнными бомбами села под Белгородом

Напомним, утром 16 мая ВСУ обстреляли фосфорными снарядами сёла Старый Хутор (два километра до границы) и Нижние Мельницы (два с половиной километра) в Валуйском городском округе Белгородской области. Применение зажигательных боеприпасов, включая белый фосфор, ограничено Протоколом III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года. К счастью, в результате обстрелов сёл никто не пострадал.

Ольга Годуненко
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