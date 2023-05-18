В Курской области пограничники посадили дрон-камикадзе на минное поле

В Кореневском районе Курской области пограничники отразили очередную атаку со стороны Украины, посадив дрон-камикадзе на минное поле с помощью электронного ружья. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, беспилотник был замечен у села Гордеевка, всего в полукилометре от границы России, и случилось это через пять минут после предыдущей атаки. В итоге дрон был сначала посажен, а затем уничтожен.