Дрон сбросил взрывное устройство на администрацию белгородского села Головчино
Квадрокоптер сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших, по предварительным данным, нет.
"Несколько минут назад с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.
Оперативные и аварийные службы уже прибыли на место и приступили к тушению.
Это уже четвёртая атака ВСУ за день в Белгородской области. Ранее Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Волоконовского района и уничтожении системами ПВО беспилотника в Белгородском районе области. А до этого снаряд ВСУ попал в офис врача.
T.me / Настоящий Гладков (архивное фото)