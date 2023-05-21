Дрон сбросил взрывное устройство на администрацию белгородского села Головчино

Квадрокоптер сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших, по предварительным данным, нет.

"Несколько минут назад с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.