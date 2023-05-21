Системы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
Системы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
"В Белгородском районе системой ПВО был сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в Белгороде беспилотник врезался в окно многоэтажного дома. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет.
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ТАСС / Андрей Рубцов