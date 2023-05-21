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21 мая, 13:23

Системы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Системы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

"В Белгородском районе системой ПВО был сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", написал он в своём телеграм-канале.

ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области, есть пострадавший

ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области, есть пострадавший

Ранее в Белгороде беспилотник врезался в окно многоэтажного дома. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Матвей Константинов
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