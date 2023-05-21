Снаряд ВСУ попал в офис врача под Белгородом

В Белгородской области сразу несколько населённых пунктов были обстреляны украинскими военными, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Тишанка Волоконовского района снарядом повреждён офис семейного врача — выбито окно и посечена кровля. <...> В селе Новая Таволжанка осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечены кровля, забор и фасад. Подомовый обход продолжается", — написал он в телеграм-канале.