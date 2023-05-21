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Регион
Опубликовано 21 мая 2023, 13:01
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Снаряд ВСУ попал в офис врача под Белгородом

ВСУ обстреляли сёла Тишанка и Новая Таволжанка в Белгородской области

В Белгородской области сразу несколько населённых пунктов были обстреляны украинскими военными, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Тишанка Волоконовского района снарядом повреждён офис семейного врача — выбито окно и посечена кровля. <...> В селе Новая Таволжанка осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечены кровля, забор и фасад. Подомовый обход продолжается", написал он в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего загорелся полигон твёрдых бытовых отходов.

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Getty Images / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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