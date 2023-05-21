Регион

Уведомления отключены

21 мая, 13:01

Снаряд ВСУ попал в офис врача под Белгородом

ВСУ обстреляли сёла Тишанка и Новая Таволжанка в Белгородской области

В Белгородской области сразу несколько населённых пунктов были обстреляны украинскими военными, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Тишанка Волоконовского района снарядом повреждён офис семейного врача — выбито окно и посечена кровля. <...> В селе Новая Таволжанка осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечены кровля, забор и фасад. Подомовый обход продолжается", написал он в телеграм-канале.

В Белгородской области пограничники сбили украинский БПЛА электронным ружьём

В Белгородской области пограничники сбили украинский БПЛА электронным ружьём

Ранее сообщалось, что город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего загорелся полигон твёрдых бытовых отходов.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров