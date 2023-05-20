В Белгородской области пограничники сбили украинский БПЛА электронным ружьём
В Белгородской области пограничники отразили очередную атаку со стороны Украины, посадив беспилотник с помощью электронного ружья, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, "птичка" успела пролететь 600 метров и была замечена в районе села Лозовая Рудка Борисовского района. В итоге дрон был сначала посажен, а затем уничтожен. Нёс ли БПЛА боеприпасы, не уточняется. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее Лайф сообщал, что четверо диверсантов ВСУ были ранены при попытке проникнуть в Белгородскую область. После провальной атаки члены ДРГ отошли назад в сторону села Граны Харьковской области.
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