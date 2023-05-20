В Белгородской области пограничники сбили украинский БПЛА электронным ружьём

По информации телеграм-канала, "птичка" успела пролететь 600 метров и была замечена в районе села Лозовая Рудка Борисовского района. В итоге дрон был сначала посажен, а затем уничтожен. Нёс ли БПЛА боеприпасы, не уточняется. Пострадавших и разрушений нет.