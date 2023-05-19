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19 мая, 14:31

В Белгородской области сорвали атаку дрона ВСУ на село

В Белгородской области пограничники пресекли очередную попытку ВСУ атаковать беспилотником село. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, украинский дрон пересёк границу в Грайворонском районе. Беспилотник направлялся в сторону села Безымено.

Дрон едва успел пролететь 50 метров, его сбили российские военные с помощью электронного ружья. Аппарат изучили и уничтожили. Запущен беспилотник был из села Александровка Харьковской области.

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Ранее Лайф сообщал о том, что беспилотник врезался в окно квартиры в многоэтажном доме в Белгороде, а затем упал во двор. Также было опубликовано фото с места падения дрона.

Обложка ©

Getty Images / Ashley Chan / SOPA Images

Илья Суриков
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