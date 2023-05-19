В Белгородской области сорвали атаку дрона ВСУ на село

В Белгородской области пограничники пресекли очередную попытку ВСУ атаковать беспилотником село. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, украинский дрон пересёк границу в Грайворонском районе. Беспилотник направлялся в сторону села Безымено.