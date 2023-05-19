Лайф публикует первое фото с места падения дрона у многоэтажки в Белгороде
В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось первое фото с места падения беспилотника во дворе многоквартирного дома в Белгороде.
Место падения дрона во дворе многоэтажного дома в Белгороде. Фото © SHOT
Напомним, дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, а затем упал во двор. К счастью, никто не пострадал. Обломки БПЛА изучают сапёры на наличие взрывчатки.
Также ранее сегодня, 19 мая, система ПВО сбила беспилотник в районе города Шебекино Белгородской области. Там также обошлось без пострадавших.
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