Лайф публикует первое фото с места падения дрона у многоэтажки в Белгороде

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось первое фото с места падения беспилотника во дворе многоквартирного дома в Белгороде.

Место падения дрона во дворе многоэтажного дома в Белгороде. Фото © SHOT

Напомним, дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, а затем упал во двор. К счастью, никто не пострадал. Обломки БПЛА изучают сапёры на наличие взрывчатки.