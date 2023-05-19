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19 мая, 13:23

Лайф публикует первое фото с места падения дрона у многоэтажки в Белгороде

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось первое фото с места падения беспилотника во дворе многоквартирного дома в Белгороде.

Место падения дрона во дворе многоэтажного дома в Белгороде. Фото © SHOT

Место падения дрона во дворе многоэтажного дома в Белгороде. Фото © SHOT

Напомним, дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, а затем упал во двор. К счастью, никто не пострадал. Обломки БПЛА изучают сапёры на наличие взрывчатки.

Размер шокирует: Лайф снял огромную воронку после падения дрона под Калугой

Размер шокирует: Лайф снял огромную воронку после падения дрона под Калугой

Также ранее сегодня, 19 мая, система ПВО сбила беспилотник в районе города Шебекино Белгородской области. Там также обошлось без пострадавших.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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