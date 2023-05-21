ВСУ третий раз за день атаковали Белгородскую область

ВСУ обстреляли один из населённых пунктов в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, повреждены линии электропередачи.

"Частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка. В ближайшее время бригады электриков приступят к восстановительным работам", — написал он в своём телеграм-канале.