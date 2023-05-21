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21 мая, 18:17

ВСУ третий раз за день атаковали Белгородскую область

ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области

ВСУ обстреляли один из населённых пунктов в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, повреждены линии электропередачи.

"Частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка. В ближайшее время бригады электриков приступят к восстановительным работам", написал он в своём телеграм-канале.

ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области, есть пострадавший

ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области, есть пострадавший

Это уже третья атака ВСУ за день в Белгородской области. Ранее Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении системами ПВО беспилотника в Белгородском районе области. А до этого снаряд ВСУ попал в офис врача.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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