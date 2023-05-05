КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

5 мая, 11:56

На Крымском мосту досрочно открыли движение по второму железнодорожному пути

Хуснуллин сообщил, что открыт второй железнодорожный путь Крымского моста

<p>На Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути. Фото © t.me / <a href="https://t.me/mkhusnullin/1213?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марат Хуснуллин</a></p>

На Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути. Фото © t.me / Марат Хуснуллин

На Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути, работы завершены с опережением графика. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин и опубликовал фото в телеграм-канале.

На Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути. Фото © t.me / Марат Хуснуллин

На Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути. Фото © t.me / Марат Хуснуллин

"Сегодня открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста", — уточнил он.

Россия объявила в международный розыск главу ГУР Украины за подрыв Крымского моста

Россия объявила в международный розыск главу ГУР Украины за подрыв Крымского моста

Ранее Лайф писал, что строители завершили монтаж первого пролёта железнодорожной части Крымского моста, который весит 200 тонн и был доставлен к месту строительства на двух баржах.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Марат Хуснуллин
  • Политика России
  • Политика
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров