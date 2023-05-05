На Крымском мосту досрочно открыли движение по второму железнодорожному пути
Хуснуллин сообщил, что открыт второй железнодорожный путь Крымского моста
На Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути. Фото © t.me / Марат Хуснуллин
На Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути, работы завершены с опережением графика. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин и опубликовал фото в телеграм-канале.
На Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути. Фото © t.me / Марат Хуснуллин
"Сегодня открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста", — уточнил он.
Ранее Лайф писал, что строители завершили монтаж первого пролёта железнодорожной части Крымского моста, который весит 200 тонн и был доставлен к месту строительства на двух баржах.