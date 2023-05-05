На Крымском мосту досрочно открыли движение по второму железнодорожному пути

На Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути, работы завершены с опережением графика. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин и опубликовал фото в телеграм-канале.

На Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути. Фото © t.me / Марат Хуснуллин

"Сегодня открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста", — уточнил он.