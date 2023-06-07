В новых регионах восстановили уже десятки учреждений культуры

В ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях восстановлено уже 76 учреждений культуры. Об этом сообщил заместитель председателя кабмина Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что тем самым создаются условия для развития культурной жизни в новых регионах, где граждане могут реализовать свой творческий потенциал. Хуснуллин добавил, что восстановлению таких объектов в программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии уделено отдельное внимание.

"На сегодня в ДНР отремонтировано 32 учреждения культуры, 31 — в ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях — 13 объектов. Помимо проведения ремонтно-восстановительных работ они также оснащаются необходимым оборудованием", — приводит его слова пресс-служба Правительства РФ.

Так, в Шахтёрске ремонтируют районную школу искусств и Музей истории баяна, в Донецке заменили окна и двери в театре оперы и балета и музыкальной академии, а в цирке "Космос" сделали капитальный ремонт кровли. В Мариуполе же восстанавливают Художественный музей им. А.И. Куинджи. После ремонта там разместятся библиотека и сохранившиеся музейные предметы. Кроме того, отреставрируют здание местного драматического театра — главную сцену откроют в конце 2024 года.

Помимо того, специалисты займутся восстановлением Дома культуры в Артёмовске. Между тем заканчивается ремонт Дома культуры в Новопсковском районе Луганской Народной Республики, подобное учреждение уже начали восстанавливать в Северодонецке.