Министр Решетников посетил Донецк и Мариуполь

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников посетил Донецк и Мариуполь, где проверил ход реализации федеральных мер поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также министр встретился с представителями малого и среднего бизнеса, которые работают в новых регионах страны, посетил производства и проверил ход строительства флагманского отделения МФЦ в ДНР. Кроме того, Решетников и врио главы республики Денис Пушилин посетили предприятие, которое специализируется на производстве горно-шахтного оборудования. Современный станочный парк позволяет выпускать продукцию в оптимальные сроки и выполнять задачи импортозамещения. Как указал российский министр, Минэкономразвития совместно с региональными властями готовит новые механизмы поддержки производителей ДНР.

"Во время визита Максим Решетников и Денис Пушилин подписали соглашение о присоединении ДНР к национальному проекту "Производительность труда". Теперь предприятия региона могут воспользоваться мерами поддержки национального проекта, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Для этого необходимо подать заявку на портал "Производительность.рф". Это могут сделать обрабатывающие производства, предприятия строительной отрасли, сферы торговли, строительства и сельского хозяйства", — добавили в пресс-службе Минэкономразвития.