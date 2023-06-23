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23 июня, 13:45

Министр Решетников посетил Донецк и Мариуполь

Решетников проверил реализацию федеральных мер поддержки в Донецке и Мариуполе

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников посетил Донецк и Мариуполь, где проверил ход реализации федеральных мер поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также министр встретился с представителями малого и среднего бизнеса, которые работают в новых регионах страны, посетил производства и проверил ход строительства флагманского отделения МФЦ в ДНР. Кроме того, Решетников и врио главы республики Денис Пушилин посетили предприятие, которое специализируется на производстве горно-шахтного оборудования. Современный станочный парк позволяет выпускать продукцию в оптимальные сроки и выполнять задачи импортозамещения. Как указал российский министр, Минэкономразвития совместно с региональными властями готовит новые механизмы поддержки производителей ДНР.

Французский журналист посетил Мариуполь и сделал один вывод

Французский журналист посетил Мариуполь и сделал один вывод

"Во время визита Максим Решетников и Денис Пушилин подписали соглашение о присоединении ДНР к национальному проекту "Производительность труда". Теперь предприятия региона могут воспользоваться мерами поддержки национального проекта, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Для этого необходимо подать заявку на портал "Производительность.рф". Это могут сделать обрабатывающие производства, предприятия строительной отрасли, сферы торговли, строительства и сельского хозяйства", — добавили в пресс-службе Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что Мариуполь планируется полностью восстановить в течение трёх лет. По словам мэра города Олега Моргуна, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся уже на 1,8 тысячи объектов.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Иван Косицын
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