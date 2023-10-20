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Регион
Опубликовано 20 октября 2023, 12:45
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ВС РФ уничтожили несколько подразделений "Азова"* с инструкторами и наёмниками

Российские войска за неделю уничтожили склады, где хранились беспилотные катера ВСУ, цеха по сборке ракет, а также удар нанесён по местам дислокации нацбата "Азов"*. Об этом рассказали в Минобороны России.

"В период с 14 по 20 октября ВС РФ нанесено четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также местам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников", — сказано в заявлении.

Там подчёркивается, что удалось уничтожить склады хранения безэкипажных катеров, мастерские по сборке оперативно-тактических ракет и созданию взрывчатки. Кроме того, ликвидированы несколько подразделений "Азова"*, в том числе уничтожены зарубежные инструкторы и наёмники.

Российские войска с начала СВО уничтожили уже 500 украинских самолётов
Российские войска с начала СВО уничтожили уже 500 украинских самолётов

Также сообщалось, что на прошедшей неделе российская группировка "Запад" отразила более 60 контратак Вооружённых сил Украины на Купянском направлении и улучшила положение по переднему краю обороны.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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