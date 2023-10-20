Свыше 995 военнослужащих потеряли ВСУ на Купянском направлении за неделю
МО РФ: ВС РФ изгнали противника с переднего края на Купянском направлении
На прошедшей неделе российская группировка "Запад" отразила более 60 контратак Вооружённых сил Украины на Купянском направлении и улучшила положение по переднему краю обороны. Об этом сообщили журналистам в пятницу, 20 октября, в пресс-службе военного ведомства.
"Ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", — проинформировали в Минобороны РФ.
Потери противника составили свыше 995 военнослужащих, десять танков, 27 боевых бронемашин, 20 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии.
Напомним, что на днях, 15 октября, президент Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. При этом Украина готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта в зоне проведения спецоперации.
ТАСС / Александр Река