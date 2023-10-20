Свыше 995 военнослужащих потеряли ВСУ на Купянском направлении за неделю

На прошедшей неделе российская группировка "Запад" отразила более 60 контратак Вооружённых сил Украины на Купянском направлении и улучшила положение по переднему краю обороны. Об этом сообщили журналистам в пятницу, 20 октября, в пресс-службе военного ведомства.

"Ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", — проинформировали в Минобороны РФ.

Потери противника составили свыше 995 военнослужащих, десять танков, 27 боевых бронемашин, 20 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии.