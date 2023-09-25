ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсантов ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции нанесли удар по пунктам временной дислокации наёмников и подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщила в понедельник, 25 сентября, пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве не стали раскрывать географию ударов, лишь отметив, что объекты были поражены, а цели достигнуты.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ", — говорится в сообщении.