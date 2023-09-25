ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсантов ВСУ
Российские военные в ходе специальной военной операции нанесли удар по пунктам временной дислокации наёмников и подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщила в понедельник, 25 сентября, пресс-служба Минобороны России.
В военном ведомстве не стали раскрывать географию ударов, лишь отметив, что объекты были поражены, а цели достигнуты.
"Сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что войска РФ уничтожили на Херсонском направлении западное оружие, поставленное ВСУ. В частности, противник лишился образцов зарубежного вооружения и военной техники с помощью гаубиц "Мста-Б".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ