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Опубликовано 25 сентября 2023, 11:14
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ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсантов ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции нанесли удар по пунктам временной дислокации наёмников и подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщила в понедельник, 25 сентября, пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве не стали раскрывать географию ударов, лишь отметив, что объекты были поражены, а цели достигнуты.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что войска РФ уничтожили на Херсонском направлении западное оружие, поставленное ВСУ. В частности, противник лишился образцов зарубежного вооружения и военной техники с помощью гаубиц "Мста-Б".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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