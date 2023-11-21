"Пять или шесть, не помню точно": Зеленский развлёк журналистов байками о "пережитых" покушениях
Владимир Зеленский: Я уже пережил пять или шесть покушений
Зеленский утверждает, что уже пережил "пять или шесть" покушений на свою жизнь, но испугало его только первое. Фото © Сайт президента Украины
Владимир Зеленский утверждает, что уже пережил "пять или шесть" покушений на свою жизнь. По крайней мере, об этом он заявил в интервью британскому таблоиду The Sun.
При этом актёр и политик заверил, что панику у него вызвала только первая попытка ликвидации. Он даже сравнил её с первой вспышкой коронавируса, а потом — "всё легче и легче".
"Сначала не знаешь, что с этим делать, всё выглядит страшно, но потом разведка буднично докладывает тебе о прибытии ещё одной группы ликвидаторов", — похвалился Зеленский перед британскими журналистами.
Напомним, что прошлым летом европейские журналисты раскрыли планы Киева на случай смерти Зеленского. В частности, были названы имена политиков, которые могут занять его должность, хотя в Киеве старались тщательно опровергнуть эту информацию. А вот бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон не сомневается, что США намерены устранить Зеленского и обвинить в его гибели Россию.