"Пять или шесть, не помню точно": Зеленский развлёк журналистов байками о "пережитых" покушениях

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Владимир Зеленский: Я уже пережил пять или шесть покушений

21 ноября, 10:35
<p>Зеленский утверждает, что уже пережил "пять или шесть" покушений на свою жизнь, но испугало его только первое. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-z-nagodi-dnya-gidnosti-ta-svo-87165" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Зеленский утверждает, что уже пережил "пять или шесть" покушений на свою жизнь, но испугало его только первое. Фото © Сайт президента Украины

Владимир Зеленский утверждает, что уже пережил "пять или шесть" покушений на свою жизнь. По крайней мере, об этом он заявил в интервью британскому таблоиду The Sun.

При этом актёр и политик заверил, что панику у него вызвала только первая попытка ликвидации. Он даже сравнил её с первой вспышкой коронавируса, а потом — "всё легче и легче".

"Сначала не знаешь, что с этим делать, всё выглядит страшно, но потом разведка буднично докладывает тебе о прибытии ещё одной группы ликвидаторов", — похвалился Зеленский перед британскими журналистами.

Экс-советник Кучмы назвал условие ликвидации Зеленского

Экс-советник Кучмы назвал условие ликвидации Зеленского

Напомним, что прошлым летом европейские журналисты раскрыли планы Киева на случай смерти Зеленского. В частности, были названы имена политиков, которые могут занять его должность, хотя в Киеве старались тщательно опровергнуть эту информацию. А вот бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон не сомневается, что США намерены устранить Зеленского и обвинить в его гибели Россию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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