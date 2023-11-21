"Бородатое недоразумение в зелёном": Медведев поднял Зеленского на смех за слова о покушениях

Слова Владимира Зеленского о том, что на него якобы были совершены покушения, — это не что иное, как "цирк с конями" и "дешёвая бравада". Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Зеленский заявил, что с февраля 2022 года якобы пережил "пять или шесть" покушений. Видео © Telegram / Пул № 3 / The Sun

"Бородатое недоразумение в зелёном, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких покушений, хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: Not less five-six (не менее пяти-шести. — Прим. Лайфа). Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями", — прокомментировал Медведев "признание" Зеленского у себя в телеграм-канале.

По словам зампреда Совбеза, вся эта "дешёвая бравада" Зеленского навевает раздумья о том, что у него вряд ли есть шансы дожить до старости, ведь мысли иногда материальны.