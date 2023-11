"Бородатое недоразумение в зелёном": Медведев поднял Зеленского на смех за слова о покушениях

"Бородатое недоразумение в зелёном, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких покушений, хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: Not less five-six (не менее пяти-шести. — Прим. Лайфа). Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями", — прокомментировал Медведев "признание" Зеленского у себя в телеграм-канале.