"Бородатое недоразумение в зелёном": Медведев поднял Зеленского на смех за слова о покушениях
Медведев назвал слова Зеленского о "пяти или шести" покушениях дешёвой бравадой
Слова Владимира Зеленского о том, что на него якобы были совершены покушения, — это не что иное, как "цирк с конями" и "дешёвая бравада". Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Бородатое недоразумение в зелёном, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких покушений, хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: Not less five-six (не менее пяти-шести. — Прим. Лайфа). Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями", — прокомментировал Медведев "признание" Зеленского у себя в телеграм-канале.
По словам зампреда Совбеза, вся эта "дешёвая бравада" Зеленского навевает раздумья о том, что у него вряд ли есть шансы дожить до старости, ведь мысли иногда материальны.
Напомним, Зеленский в интервью The Sun заявил, что с начала 2022 года на него якобы было совершено "пять или шесть" покушений. По его словам, панику вызвала только первая попытка. Зеленский даже сравнил её с первой вспышкой коронавируса, а потом "всё легче и легче".
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