Владимир Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая 2024 года, так как срок его полномочий истекает. Такое заявление сделал бывший премьер Украины Николай Азаров.

"Легитимным ли Зеленский станет после 21 мая 2024 года? Нет. В этот день заканчивается срок его полномочий. Об этом говорит конституция, которая не предусматривает отмену президентских выборов в результате введения военного положения", — написал Азаров в соцсети, добавив, что эта тема должна быть в настоящее время ключевой для всех борцов с киевским режимом.