Экс-премьер Украины раскрыл, когда Зеленский утратит легитимность
Экс-премьер Украины Азаров: Полномочия Зеленского истекут в ночь на 21 мая
Владимир Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая 2024 года, так как срок его полномочий истекает. Такое заявление сделал бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Легитимным ли Зеленский станет после 21 мая 2024 года? Нет. В этот день заканчивается срок его полномочий. Об этом говорит конституция, которая не предусматривает отмену президентских выборов в результате введения военного положения", — написал Азаров в соцсети, добавив, что эта тема должна быть в настоящее время ключевой для всех борцов с киевским режимом.
А ранее Life.ru писал, что в Верховной раде подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения парламентских и президентских выборов на Украине до завершения боевых действий. В ней уточняется, что выборы можно будет организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения. Между тем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая. Поэтому выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий Зеленского, точно не состоятся, так как это запрещено законом.