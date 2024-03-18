НАТО строит у побережья Чёрного моря гигантскую военную базу на 10 тысяч военных

У побережья Чёрного моря в Румынии приступили к строительству самой крупной базы НАТО в Европе. Её стоимость составляет около 2,5 миллиарда евро, а расквартироваться в ней смогут 10 тысяч военнослужащих, пишет Euronews.

Местом для расположения военной базы площадью в 2,8 тысячи гектаров выбран округ Констанцы, в котором у Румынии базируется черноморский порт, говорится в материале. Основой для строительства станет ранее существовавшая авиабаза альянса "Михаил Когэлничану". По завершении строительства объект будет оснащён взлётно-посадочными полосами, оружейными платформами, ангарами для военной авиации, школами, детсадами, магазинами и больницей.

Решение о создании огромной военной базы было принято под влиянием украинского вооружённого конфликта, который вполне может оказаться долгосрочным, считает румынский эксперт Дорин Попеску. Уже сейчас на авиабазе присутствует порядка пяти тысяч военных, преимущественно из США.